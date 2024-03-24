Norveç Mülteci Konseyi: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin atık su deşarjı çevre için ciddi tehdit oluşturuyor

Sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı atık su deşarjının çevre için ciddi tehdit olduğunu bildirdi.
Norveç merkezli NRC'nin internet sitesinde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin atık su deşarjının çevresel etkilerine ilişkin rapor yayımlandı.
Raporda, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin arıtılmamış veya yetersiz arıtılmış atık suyu yasa dışı deşarj etmesinin çevre için ciddi ve büyüyen bir tehdit olduğu uyarısında bulunuldu.
Bu durumun Filistinlilerin insan hakları üzerinde de derin etkilerinin bulunduğu ifade edilen raporda, yürütülen çalışmanın bu tehdidin doğasını ve boyutunu ortaya koyduğu kaydedildi.
Raporda, Batı Şeria'da sanayi bölgeleri civarındaki tarım alanlarından alınan su numunelerinin, kanalizasyon veya hayvansal atıklardan kaynaklanan önemli kirliliğe işaret eden yüksek seviyede organik partikül içerdiği belirtildi.
Su sistemlerinde yer altı suyunun kirlenmesine yol açma potansiyeli olan yüksek nitrat seviyelerinin gözlendiği bildirilen raporda, toprak örneklerinde de bakır, krom ve nikel gibi ağır metal izlerine rastlandığı ve bu durumun atık su deşarjıyla endüstriyel atık salımına işaret ettiği uyarısında bulunuldu.
"Atık su deşarjı, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine hizmet etmektedir"
Raporda, toprakta ayrıca mahsulün büyümesini büyük ölçüde engelleyebilen yüksek seviyede sodyum tespit edildiği, bu tür bir kirlenmenin tarımsal verimlilik, halk sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerinde ciddi etkilerinin olabileceği kaydedildi.
Atık su deşarjının sadece çevresel ve ekonomik tehdit oluşturmadığı, aynı zamanda "İsrail'in Batı Şeria topraklarını ilhakına devam etmesine ve Filistinlilerin zorla nakledilmesine" katkıda bulunduğu belirtilen raporda, "Atık su deşarjı, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine hizmet etmektedir ve bu konunun ele alınması, uluslararası toplum için öncelikli bir mesele olmalıdır." ifadesine yer verildi.
Raporda, İsrail'in yasa dışı yerleşim projelerini durdurmasını sağlamak için devletler ve uluslararası örgütler, kınamanın ötesinde acil ve anlamlı çabalar sarf etmeye çağrıldı.
Son Dakika › Güncel › Norveç Mülteci Konseyi: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin atık su deşarjı çevre için ciddi tehdit oluşturuyor - Son Dakika
Sivas'ın havuz köyünde dünyaya gelen 77 yaşındaki Zeki Karasu isimli şair 13 yıldır huzurevinde kalıyor. Ev ortamını çok özlediğini belirten Karasu, akşam olunca dışarıdaki evlerin yanan ışıkları izlediğini söyledi. Üçüncü şiir kitabının yolda olduğunu söyleyen Karasu, huzur evinde dört dörtlük bakılsa da bir ev sıcaklığının yerini tutmayacağını ifade etti.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acarlar Mahallesi'nde sağlık hizmetleri konusunda inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. İstasyon personeli ile bir araya gelen Şenkul, yapılan çalışmaları yakından takip etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan 'Yaren' leyleği balıkla besledi. Jandarma Genel Komutanlığı, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ramazan ayı devam ederken Ortadoğu'nun birçok bölgesinde insanlar çeşitli etkinliklerle birlikte daha yavaş bir yaşam temposunu benimsiyor. İşte Ramazan ayında Ortadoğu'daki günlük yaşamdan kareler.
Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda ev sahibi Malavi'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Kenya, Ayub Masika ve John Avire'nin golleriyle farkı daha da açtı. Engin Fırat'ın öğrencileri son 2 maçta 9 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.
Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, dünya çapındaki belirsizlikler ve rekabet baskıları nedeniyle verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almaya devam ediyor. Şirket, ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünü yaklaşık yüzde 2 oranında azaltma kararı aldı. İşten çıkarmalar 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve yaklaşık 400 çalışanı etkileyecek.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni hattı Perşembe günü faaliyete geçti. Tren, otomobil parçaları ve mekanik ekipman da dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon yuan değerinde 110 TEU yük taşıyacak. Bu yeni hizmet, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi ile Sırbistan ve Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olan ülkeler arasında ekonomik ve ticari etkileşim için yeni bir rota oluşturmayı hedefliyor.
Erzurum'da kar yağışı altında toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerinin 19. haftasında bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı pankartlar taşıyan sağlıkçılar, Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Yürüyüşte konuşan bir sağlıkçı, insan olmanın gereğini yaparak soykırımın karşısında yer almanın önemine vurgu yaparak, Filistin için yeterince dertlenmemiz gerektiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?