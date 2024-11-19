Norveç Prensesinin Oğlu Gözaltında - Son Dakika
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Norveç Prensesinin Oğlu Gözaltında

Marius Borg Hoiby, tecavüz iddiasıyla Oslo'da gözaltına alındı. Suçlamaları reddetti.

19.11.2024 16:47
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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'nin, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin Oslo'da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlandığını söyledi.

Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı.

Tecavüze uğradığı iddia edilen kadının avukatı Hege Salomon, müvekkilinin "zor günler geçirdiğini" söyledi.

Kraliyet sarayından gözaltı olayıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hoiby'nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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