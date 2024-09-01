Rusya tarafından eğitilen 'casus balina' Hvaldimir öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya tarafından eğitilen 'casus balina' Hvaldimir öldü

Norveç'te Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünülen Hvaldimir lakaplı beluga balinasının ölü bulunduğu bildirildi. Balinanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi ancak vücudunda kuş ya da diğer deniz canlıları tarafından yapıldığı düşünülen yara izleri tespit edildi. Norveçli yetkililer, balinanın üzerindeki mekanizmanın Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanması tarafından eğitildiği teorisini destekledi.

01.09.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'te Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluga balinasının öldüğü bildirildi.

Balinayı korumak için çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen kuruluş Marine Mind'ın kurucusu Sebastian Strand, yaptığı açıklamada, Norveç açıklarında Hvaldimir'in cansız bedenine denk geldiğini belirtti.

Balinanın ölüm nedeninin henüz belli olmadığını kaydeden Strand, hayvanın vücudunun, kuş ya da diğer deniz canlıları tarafından yapıldığını düşündüğü yara izleriyle kaplı olduğunu aktardı.

Strand, "Bu çok üzücü. Hvaldimir, sadece Norveç'te bile binlerce insanın kalbine dokunmuştu." ifadesini kullandı.

Balina, 2019'da Norveç'in kuzeyinde üzerine kamera yerleştirilmiş özel bir mekanizmayla yüzerken yakalanmış ve sonrasında dünya genelinde "casus balina" olarak ünlenmişti.

Rusya tarafından "casus" olarak eğitildiği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle hayvana, Norveççe balina anlamına gelen "hval" ve Vladimir isimlerinin birleşiminden oluşan Hvaldimir lakabı verilmişti.

Rus ordusu tarafından eğitilmiş olabilir

Norveçli yetkililer, yakalanan balinanın üzerindeki mekanizmanın özel olarak tasarlanmış gibi göründüğünü ve hayvanın her iki tarafında da GoPro kameraları için yuvalar olduğunu belirtmişti.

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazdığını işaret eden yetkililer, bunun Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanmasınca eğitildiği teorisine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA

Norveç, Dünya, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya tarafından eğitilen 'casus balina' Hvaldimir öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya tarafından eğitilen 'casus balina' Hvaldimir öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement