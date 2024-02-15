Norveç\'te Ukraynalı Mültecileri Kabul Etme Kararı Tepki Çekti

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Norveç'in Drammen kentindeki yerel meclisin yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı, Norveç milletvekillerinin tepki göstermesine neden oldu.

Drammen yerel meclisinin 13 Şubat'ta "daha kolay adapte" olacakları gerekçesiyle sadece Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da dahil olmak üzere birçok milletvekilince eleştirildi.

Norveç'in güneyindeki kentte alınan kararın "yasal olmadığını" savunan Store, "hangi mültecileri" kabul edeceklerini seçme yetkilerinin bulunmadığını ifade etti.

Danimarka hükümeti ve muhalefet tarafı, söz konusu kararı "Norveç yasalarının ihlali" olarak gördüklerini kaydetti.

Drammen'deki sağ görüşlü meclis, 13 Şubat'ta 29 "evet" oyuna karşı 28 "hayır" oyuyla kente sadece Ukraynalı mültecilerin kabul edilmesi kararını almıştı.

Kentte yaşayan 103 bin kişinin neredeyse 3'te 1'inin ya mülteci ya da mülteci ebeveynlerin çocukları olduğu belirtiliyor.