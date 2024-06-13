Norveç, Ukrayna'ya 480 Milyon Norveç Kronu Değerinde Askeri Mühimmat Yardımı Onayladı

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Norveç, Ukrayna'ya 480 milyon Norveç kronu (45 milyon dolar) değerinde yeni askeri mühimmat yardımını onayladıklarını duyurdu.

Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, onaylanan silah yardımının 81 milimetre havan mühimmatı içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek paketin 45 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, bu yardımla " Rusya'nın daha çok ilerlemesinin önlenmesinin" hedeflendiğini açıkladı.