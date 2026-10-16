Novak, dizel arz açığının %25'e ulaştığını, fiyatın yaklaşık 200 dolara çıktığını söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel dizel piyasasındaki arz açığının dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ine ulaştığını bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" kapsamında gerçekleştirilen ana oturumda, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel dizel piyasasında önemli bir arz sıkıntısı yaşandığını belirten Novak, "Bugün piyasada büyük bir arz açığı var. Bu açığın dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ine ulaştığını değerlendiriyoruz." dedi.

Novak, arz açığının başlıca nedenleri arasında Basra Körfezi ülkelerinden dış piyasalara sevkiyat yapılamamasını ve Rusya'nın temmuzdan itibaren iç piyasayı desteklemek amacıyla dizel ihracatını yasaklamasını gösterdi.

Dizel fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Novak, petrolün varil fiyatının 120 dolar seviyesinde bulunduğu ortamda, dizelin varil fiyatının yaklaşık 200 dolara yükseldiğini söyledi.

Novak, Rusya ile ABD arasındaki dizel sevkiyatı anlaşmasını da değerlendirerek, "Bu anlaşmayı tüm piyasa katılımcılarının yararına olan pragmatik bir karar olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmaya yönelik eleştirilerine değinen Novak, "Avrupalı ortaklarımızın siyasi kararlarının ve açıklamalarının, piyasanın ve tüketicilerin ihtiyaçlarıyla çelişmesine alışkınız. Bundan öncelikle Avrupalı tüketiciler zarar görüyor." ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya'nın 2022'den bu yana Avrupa'ya 320 milyar dolarlık, 2026'nın ilk 9 ayında ise 21,3 milyar dolarlık enerji kaynağı ihraç ettiğini bildirdi.

Küresel enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketicilerin alternatif enerji kaynaklarına yöneldiğine işaret eden Novak, enerji güvenliğinin sağlanması için ülkeler arasında daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.