Nox Ensemble, Pera\'da Müzikal Anlar Sunacak

Nox Ensemble, "Müzikal anlar" temalı konserle 14 Aralık'ta Pera Müzesi'nde sahne alacak.
"Pera Klasikleri" konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak grup, klasik müzik eserlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumlayacak.
Kemanda Leyla Önder, flütte Umut Şengün, viyolada Yelda Cansun Korsu, viyolonselde Ayşem Ersoy ve kontrbasta Aycan Bilginer Beşikçi'den oluşan topluluk, konserde Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert ve Dimitri Shostakovich'in eserlerine yer verecek.
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