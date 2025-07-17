Nurdağı'nda Orman İşgalleri İçin Toplantı - Son Dakika
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Nurdağı'nda Orman İşgalleri İçin Toplantı

Nurdağı\'nda Orman İşgalleri İçin Toplantı
17.07.2025 16:10
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Muhtarlarla orman işgallerine karşı istişare yapıldı, korunma ve yasal süreçler anlatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla orman işgallerine karşı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, ilçede yaşanan orman işgallerinin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ormanların korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve bu konudaki yasal süreçler hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

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