Nurdağı\'nda TIR\'ın dorsesine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yılmaz B. (23) yönetimindeki 47 ADN 714 plakalı TIR'ın dorsesine, Kömürler Mahallesi yakınlarında Ömer Ş.'nin (56) kullandığı 33 YBD 65 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Ömer Ş. ile otomobilde bulunan Hasan G. (50), Recep A. (56) ve Ali İhsan Ş.'yi (64) Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedaviye alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.