Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödülle SİYAD Ödülleri'nde damga vurdu

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) bu yıl 56'ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne", 'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo' da dahil olmak üzere 9 ödül aldı.
SİYAD'ın bu yıl 56'ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı geceye, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi damga vurdu.
11 dalda aday olan Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne, 'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo' da dahil olmak üzere 9 ödülle geceden döndü. Filmde Samet karakterini canlandıran Deniz Celiloğlu 'En İyi Erkek Oyuncu', Nuray karakterini canlandıran Merve Dizdar ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldı.
10 adaylığı bulunan Özcan Alper imzalı "Karanlık Gece" filmi ise sadece 'En İyi Müzik' ödülünün sahibi oldu.
Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Hayat" filmi geceden 'Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu' ödülüyle döndü. Ödülün sahibi Cem Davran oldu.
56. SİYAD Ödüllerini kazananlar şöyle:
"En İyi Film: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan
En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan
En İyi Senaryo: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan/ Akın Aksu
En İyi Erkek Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Deniz Celiloğlu
En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Merve Dizdar
En İyi Kurgu: Kuru Otlar Üstüne - Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan
En İyi Görüntü Yönetmeni: Kuru Otlar Üstüne - Cevahir Şahin/ Kürşat Üresin
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Hayat - Cem Davran
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Ece Bağcı
En İyi Müzik: Karanlık Gece - Cansun Küçüktürk
En İyi Sanat Yönetimi: Kuru Otlar Üstüne - Meral Aktan
En İyi Uzun Metraj Belgesel: Kavur - Fırat Özeler
En İyi Kısa Belgesel: 8 Mart 2020 Bir Günce - Fırat Yücel
En İyi Kısa Film: Avrupa Fatihi - Onur Yağız
Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven
Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslarası Film: Güneş Sonrası - Charlotte Wells
Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet
Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü: Ayna Ayna - Belmin Söylemez
Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Aç Karnına Çıkmayalım - Yiğit Hepsev."
Son Dakika › Güncel › Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödülle SİYAD Ödülleri'nde damga vurdu - Son Dakika
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