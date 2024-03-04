Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödülle SİYAD Ödülleri'nde damga vurdu

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Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) bu yıl 56'ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne", 'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo' da dahil olmak üzere 9 ödül aldı.

SİYAD'ın bu yıl 56'ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı geceye, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi damga vurdu.

11 dalda aday olan Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne, 'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo' da dahil olmak üzere 9 ödülle geceden döndü. Filmde Samet karakterini canlandıran Deniz Celiloğlu 'En İyi Erkek Oyuncu', Nuray karakterini canlandıran Merve Dizdar ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldı.

10 adaylığı bulunan Özcan Alper imzalı "Karanlık Gece" filmi ise sadece 'En İyi Müzik' ödülünün sahibi oldu.

Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Hayat" filmi geceden 'Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu' ödülüyle döndü. Ödülün sahibi Cem Davran oldu.

56. SİYAD Ödüllerini kazananlar şöyle:

"En İyi Film: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

En İyi Senaryo: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan/ Akın Aksu

En İyi Erkek Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Deniz Celiloğlu

En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Merve Dizdar

En İyi Kurgu: Kuru Otlar Üstüne - Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan

En İyi Görüntü Yönetmeni: Kuru Otlar Üstüne - Cevahir Şahin/ Kürşat Üresin

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Hayat - Cem Davran

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Ece Bağcı

En İyi Müzik: Karanlık Gece - Cansun Küçüktürk

En İyi Sanat Yönetimi: Kuru Otlar Üstüne - Meral Aktan

En İyi Uzun Metraj Belgesel: Kavur - Fırat Özeler

En İyi Kısa Belgesel: 8 Mart 2020 Bir Günce - Fırat Yücel

En İyi Kısa Film: Avrupa Fatihi - Onur Yağız

Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven

Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslarası Film: Güneş Sonrası - Charlotte Wells

Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet

Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü: Ayna Ayna - Belmin Söylemez

Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Aç Karnına Çıkmayalım - Yiğit Hepsev."