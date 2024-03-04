Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödülle SİYAD Ödülleri'nde damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödülle SİYAD Ödülleri'nde damga vurdu

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. SİYAD Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo dahil olmak üzere 9 ödül kazandı. Ayrıca Deniz Celiloğlu En İyi Erkek Oyuncu, Merve Dizdar En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aldı.

04.03.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) bu yıl 56'ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne", 'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo' da dahil olmak üzere 9 ödül aldı.

SİYAD'ın bu yıl 56'ncısını düzenlediği SİYAD Ödülleri, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı geceye, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi damga vurdu.

11 dalda aday olan Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne, 'En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo' da dahil olmak üzere 9 ödülle geceden döndü. Filmde Samet karakterini canlandıran Deniz Celiloğlu 'En İyi Erkek Oyuncu', Nuray karakterini canlandıran Merve Dizdar ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldı.

10 adaylığı bulunan Özcan Alper imzalı "Karanlık Gece" filmi ise sadece 'En İyi Müzik' ödülünün sahibi oldu.

Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Hayat" filmi geceden 'Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu' ödülüyle döndü. Ödülün sahibi Cem Davran oldu.

56. SİYAD Ödüllerini kazananlar şöyle:

"En İyi Film:  Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

En İyi Yönetmen:  Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

En İyi Senaryo:  Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan/ Akın Aksu

En İyi Erkek Oyuncu:  Kuru Otlar Üstüne - Deniz Celiloğlu

En İyi Kadın Oyuncu:  Kuru Otlar Üstüne - Merve Dizdar

En İyi Kurgu:  Kuru Otlar Üstüne - Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan

En İyi Görüntü Yönetmeni:  Kuru Otlar Üstüne - Cevahir Şahin/ Kürşat Üresin

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu:  Hayat - Cem Davran

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu:  Kuru Otlar Üstüne - Ece Bağcı

En İyi Müzik:  Karanlık Gece - Cansun Küçüktürk

En İyi Sanat Yönetimi:  Kuru Otlar Üstüne - Meral Aktan

En İyi Uzun Metraj Belgesel:  Kavur - Fırat Özeler

En İyi Kısa Belgesel: 8 Mart 2020 Bir Günce - Fırat Yücel

En İyi Kısa Film: Avrupa Fatihi - Onur Yağız

Ahmet Uluçay Umut Ödülü:  Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven

Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslarası Film: Güneş Sonrası - Charlotte Wells

Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film:  Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet

Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü:  Ayna Ayna - Belmin Söylemez

Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü:  Aç Karnına Çıkmayalım - Yiğit Hepsev."

Kaynak: ANKA

Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan, Yönetmen, Sanat, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödülle SİYAD Ödülleri'nde damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Linux Kullanım Oranı Tüm Zamanların Zirvesinde
    00:19 Linux Kullanım Oranı Tüm Zamanların Zirvesinde

    Son raporlara göre, Linux kullanıcılarının Windows'tan Linux'a geçtiği görülüyor. Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre, Linux masaüstü pazar payında beklenmedik bir yükseliş yaşayarak tarihinde ilk kez yüzde 4'lük bir kullanım oranına ulaştı. Bu büyümede, Windows 11'in zorlayan sistem gereksinimleri ve Linux'un kurulum sürecinin daha kullanıcı dostu olması etkili oldu. Linux'un fiyat avantajıyla birlikte büyümeye devam etmesi bekleniyor.

  • Huawei, AMD'nin Zen 3 serisine eş değer işlemciler üretecek
    00:18 Huawei, AMD'nin Zen 3 serisine eş değer işlemciler üretecek

    Gelen son sızıntılara göre, Huawei AMD'nin Zen 3 serisine eş değer güçte işlemciler üretmeye başlayacak. Henüz test sürecinde olan Taishan V120 çekirdeğine sahip serinin ardından satış başarısı yakaladığı takdirde, olası düşük maliyeti ile özellikle Batılı firmalar için sorun yaratabileceği konuşuluyor. İşlemci üretiminde çok da köklü bir geçmişi olmayan şirketin şimdiden böyle bir başarıya imza atması, teknoloji sektöründe büyük bir hayretle karşılanmış durumda.

  • Nermin Bezmen, Eşinin Yemek Notunu Paylaştı
    00:18 Nermin Bezmen, Eşinin Yemek Notunu Paylaştı

    Nermin Bezmen, eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek, Tolga Savacı'nın kendisine bıraktığı bir 'yemek' notunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bezmen, eşinin aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadığını ve şimdi bunlarda teselli aradığını belirtti.

  • Ghost of Tsushima PC Duyurusu Yakında Yapılabilir
    00:18 Ghost of Tsushima PC Duyurusu Yakında Yapılabilir

    Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, 2020 yılında PlayStation için piyasaya sürülmüştü ve o günden beri PC oyuncuları iştahlı bir şekilde oyunu bekliyordu. Sony Interactive Entertainment'ın, Ghost of Tsushima'yı PC için çok yakında duyuracağına dair güçlü söylentiler dolaşıyor.

  • Chris Pratt'li Garfield filmi 24 Mayıs'ta vizyonda
    00:18 Chris Pratt'li Garfield filmi 24 Mayıs'ta vizyonda

    Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olduğu yeni filmiyle 24 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Yeni fragmanı yayınlanan film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ve babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek ve Vic karakteri tarafından planlanan yüksek riskli bir soygunu içerecek. Chris Pratt, oyuncu kadrosuna dahil olduğunda büyük heyecan duyduğunu ve Garfield hikayesinin daha da genişleyeceğini ifade etti.

  • Bursa'da Deprem Korkusuyla Atlayan Genç Adam Hayatını Kaybetti
    00:15 Bursa'da Deprem Korkusuyla Atlayan Genç Adam Hayatını Kaybetti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Toygar, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak oturduğu evin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Toygar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
    00:13 Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

    Burdur'da Burç Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Medine Aycan, yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüpheli olduğu değerlendirilerek, Aycan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • Çanakkale Yenice'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
    00:07 Çanakkale Yenice'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

    Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem sırasında Yenice sakinleri sokağa çıkarak depremin sona ermesini bekledi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapanların deprem anında panikleyerek dışarı çıktığı görüldü. İşletme sahibi ve vatandaşlar, deprem anında büyük bir korku yaşadıklarını ifade etti.


23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:56 Putin’in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok Putin'in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 00:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne 9 ödülle SİYAD Ödülleri'nde damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement