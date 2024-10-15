MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu mesire alanının yakınına gelen 3 dağ keçisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı yakınındaki dağlık bölgede bulunan kayalıklarda, 3 dağ keçisi görüldü. Dağ keçileri, bir süre yiyecek aradıktan sonra alandan ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de 3 Dağ Keçisi Görüntülendi - Son Dakika
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