Nusaybin\'de Binlerce Sığırcık Kuşunun Görsel Şöleni

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu halde uçarak oluşturduğu görsel şölen, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nusaybin ilçesindeki uluslararası İpekyolu üzerinde binlerce sığırcık kuşu görüldü. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan sığırcık kuşlarının birbirleriyle uyum halinde aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Sığırcık kuşlarının dakikalarca süren gösterisi cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)
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