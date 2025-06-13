Nusaybin'de Kaza: 6 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 ADD 005 plakalı hafif ticari araç ile 34 NB 7224 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN