Nusaybin'de Gerginlik… Güvenlik Güçleri Sınır Hattına Sızanları, Biber Gazı ve Göz Yaşartıcı Kapsüller Kullanarak Dağıttı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(MARDİN) - DEM Parti Meclis Grubu'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptığı toplantı sırasında bazı kişiler, Suriye sınırındaki tel örgüleri aşıp, sınır hattına ulaştı. Sınırdaki güvenlik güçleri, kalabalığı biber gazı ve göz yaşartıcı kapsüller kullanarak dağıttı. Bazı göstericilerin sınır duvarını aşarak, Suriye'nin Kamışlı kentine geçtikleri görüldü.

DEM Parti, Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri arasında yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine, Mardin'in Nusaybin ilçesinde topladı.

Toplantıya, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun ve çok sayıda DEM Parti milletvekili ve belediye eş başkanı katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşma yaptığı sırada bir grup, Suriye sınır hattına yürümek istedi. Polisin ve jandarmanın müdahalesine rağmen grup, sınırdaki tel örgüleri keserek Kamışlı kentinin karşısına geçti.

Sınır hattında görevli askerler kalabalığın dağılması için önce havaya uyarı ateşi açtı. Kalabalığın artmasıyla sınır hattına takviye ekipler sevk edildi. Güvenlik güçleri kalabalığı bu kez biber gaz ve göz yaşartıcı kapsüller kullanarak dağıttı.

Sınır hattına sızan bazı kişilerin, Türkiye-Suriye sınırındaki duvarları aşıp Kamışlı kentine geçtikleri görüldü.