Nvidia'nın Çin'deki Çipleri İçin Güvenlik Uyarısı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Siber Uzay İdaresi, ABD'li teknoloji devi Nvidia'nın Çin'e sattığı H20 yapay zeka çiplerindeki güvenlik riskleri nedeniyle şirket yetkililerini Beijing'de görüşmeye çağırdı.

İdareden perşembe günü yapılan açıklamaya göre şirketten konuyla ilgili açıklamalar yapması ve ilgili kanıtları sunması talep edildi. Kararın, ağ ve veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasalar uyarınca Çinli kullanıcıların siber uzay ve veri güvenliğini korumak üzere alındığı belirtildi.

Son günlerde Nvidia'nın ürettiği yapay zeka çiplerinde güvenlikle ilgili ciddi riskler bulunduğu iddiaları dile getirilirken, bazı ABD'li Kongre üyelerinin, yurt dışına ihraç edilen gelişmiş çiplerin "takip ve konum belirleme" işlevleriyle donatılmasını talep etmeleri dikkat çekti.

Açıklamada ABD'li yapay zeka uzmanlarının da, Nvidia çiplerinde kullanılan "takip ve konum belirleme" ve "uzaktan kapatma" teknolojilerinde son aşamaya gelindiğini bildirdikleri vurgulandı.