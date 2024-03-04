Obezitenin birçok rahatsızlığa neden olduğu bildirildi - Son Dakika
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Obezitenin birçok rahatsızlığa neden olduğu bildirildi

Türk Gastroenteroloji Derneği Obezite Çalışma Grubu, obezitenin kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa neden olduğunu açıkladı. Obezitenin dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunu olduğu ve Türkiye'de de hızla arttığı belirtilirken, toplumda obezite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Mart'ın Dünya Obezite Farkındalık Günü olarak planlandığı ifade edildi. Açıklamada, obezitenin sadece estetik bir sorun olmadığı, kalp hastalıklarından kas iskelet sistemini etkileyen hastalıklara kadar birçok sağlık sorununa yol açtığı vurgulandı. Obezitenin tedavisinde ise gastroenteroloji koordinatörlüğünde birden fazla meslek ve tıp branşının bir araya gelmesinin önemine dikkat çekildi.

04.03.2024 17:27
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Türk Gastroenteroloji Derneği Obezite Çalışma Grubu'nca, obezitenin kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa neden olduğu bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, 4 Mart'ın, toplumda obezite konusunda farkındalık oluşturmak ve obezitenin sebep olduğu sağlık sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Dünya Obezite Farkındalık Günü olarak planlandığı belirtildi.

Obezitenin, dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunu olduğu ve pek çok ülkede artış gösterdiği vurgulanan açıklamada, farklı faktörler, modern yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik etmenlerin obezitenin yaygınlığını etkileyen faktörler arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde obezite sıklığının yüzde 31'in üzerinde olduğu ve her geçen gün bu oranın yükseldiği vurgulanarak, "Obezite, kalp hastalıklarına, yüksek tansiyona, kalp krizine, felç geçirilmesine, böbrek hastalıklarına, dermatolojik problemlere, diyabet ve komplikasyonlarına, kas iskelet sistemini etkileyen hastalıklara sebep olurken, toplumun esas farkındalığı toplum içi estetik görünüm olmaktadır. Bütün bu sorunlar, kişiyi etkilediği kadar bir ülkenin sağlık sistemine bağlı ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir." ifadesi kullanıldı.

Obezitenin, gastroenteroloji koordinatörlüğünde birden fazla meslek ve tıp branşını ilgilendiren bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece bir hastada işe yaramamış tedavilerin arka arkaya denenmesi önlenebilecek ve yapılan tedavi kararlarının geri dönüşlerinin amaca yönelik olması sağlanacaktır. Bu yolla gastroenterolog koordinatörlüğünde birçok branşın bir araya gelmesi tedavideki zafer süresini kısaltacak ve tedaviler komplikasyonsuz kalıcı sonuçlarla tamamlanacaktır."

Kaynak: AA

Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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