Öcalan'dan Olası Çağrı Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Öcalan'dan Olası Çağrı Hakkında Açıklama

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Öcalan'ın çağrısının görüntülü olması gerektiğini belirtti.

25.02.2025 14:41
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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının görüntülü olup olmayacağına ilişkin soruya, "Biz de daha sağlıklı olması için, daha inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Ama bu meseleler iktidarın, Sayın Öcalan ile birlikte karar vereceği bir şeydir. Bunlar teknik meselelerdir. Bir hal, yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı, daha kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, haftalık grup toplantısı sonrasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın olası çağrısının hangi şekilde ve  tarihte olacağına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, "Sürece ilişkin Kandil'den bazı açıklamalar var. Özellikle Öcalan'dan gelecek çağrının videolu, görüntülü olması yönünde talep var. 'Onun dışındaki yöntemi kabul etmeyiz' yönünde açıklaması var. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?" sorusunu şu yanıtı verdi:

"Kandil'in kendisi açıklama yapmış. Biz de daha sağlıklı olması için, daha inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Ama bu meseleler iktidarın, Sayın Öcalan ile birlikte karar vereceği bir şeydir. Bunlar teknik meselelerdir. Bir hal, yolu bulunur. Ben iktidarın da bu meselenin daha inandırıcı, daha kapsayıcı olmasını düşünerek bir karar vereceğini düşünüyorum."

"Bir formül bulunacağına inanıyorum"

Bakırhan, görüntülü olası mesaja yönelik mevzuatta sıkıntı olduğu" yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: "Memleketi birçok konuda mevzuat yaralıyor. Başka yaklaşımlar da ortaya konuluyor. Böylesine tarihi bir meselede yapılacak bir çağrının bence ciddiyetine uygun bir formül bulunsun diyoruz. Bulunacağına da inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bakırhan, Öcalan tarafından yapılacak çağrının hangi tarihte olacağına ilişkin soruya ise "Bir çağrı olacak o kesin. Yakın zamanda olacak kesin ama tarihi hakkında şu an bir şey söyleyemiyorum" yanıtını verdi.

Bakırhan, DEM Parti İmralı heyetinin, yeni bir ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıp, yapmadığına dair ise "Bunlar teknik mevzuatlar. Başvuru yapılmıştır. Onlar adına bir şey demeyeyim" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öcalan'dan Olası Çağrı Hakkında Açıklama - Son Dakika

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