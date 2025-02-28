Öcalan'dan Silah Bırakma Çağrısı

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(ANKARA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması çağrısının bölgeye barış getirmeye yardımcı olmasının beklendiğini belirtti.

DEM Parti İmralı Heyeti, üç görüşmenin ardından Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı açıklamasını İstanbul'da aktardı. Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara "silah bırakma" çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından ABD'den ilk resmi açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptı. Hughes'ün yazılı açıklaması şöyle:

"Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz."