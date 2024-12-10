Öcalan ile Görüşme Süreci Devam Ediyor

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya ilişkin "Süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için 26 Kasım'da Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Bakanlığının bütçe görüşmeleri için TBMM'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Genel Kurul salonuna girerken gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Tunç, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. O zaman da size söylediğim gibi 'değerlendiriyoruz' demiştim. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz."