Öcalan ile Görüşme Talebine Yanıt Yok - Son Dakika
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Öcalan ile Görüşme Talebine Yanıt Yok

Öcalan ile Görüşme Talebine Yanıt Yok

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan ile görüşme taleplerine Adalet Bakanlığı'ndan yanıt almadıklarını bildirdi.

27.11.2024 20:57
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(ANKARA)- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na iletilen başvurularına dair tarafımıza olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı" dedi.

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden Abdullah Öcalan ile görüşme taleplerine Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir dönüş olmadığını belitti. Doğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na iletilen başvurularına dair tarafımıza olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı. Bu görüşmenin bir an evvel gerçekleşmesi için başvurumuza onay beklediğimizi yineler, bu konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağımızı duyururuz."

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan, Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öcalan ile Görüşme Talebine Yanıt Yok - Son Dakika

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