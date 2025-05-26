Ödemiş'te Aranan Zanlı Yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, hakkında, 'kasten ve tasarlayarak öldürmenin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan 124 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.K. (45), jandarma tarafından saklandığı köy evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında, 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından toplam 124 yıl, 'basit yaralama' suçundan 6 ay, 'kasten yaralama' suçundan da hakkında kesinleşmiş 3 ay hapis cezası bulunan F.K.'nın Ödemiş'te olduğunu belirledi. F.K.'nın saklandığı köy evi tespit edildi. Jandarma, önceki gün söz konusu eve operasyon düzenledi. Evin etrafını saran jandarma, koçbaşı ile kapıyı kırıp, içeri girdi. F.K., gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen F.K., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,