İzmir'in Ödemiş ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Seyrekli Mahallesi'nde Hediye Coştu'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Ev Yangını - Son Dakika
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