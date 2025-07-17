Ödemiş\'te İşçi Panelvanın Altında Kaldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, peyzaj çalışması sırasında panelvanın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Birgi Mahallesi'nde şahsa ait bir bahçede peyzaj çalışması yapan Yılmaz Kıran (56), park halinde bulunan ve içinde sürücü olmayan 35 AF 9642 plakalı panelvanın freni boşalarak aniden geriye gelmesi sonucu aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Kıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kıran'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.