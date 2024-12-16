Ödemiş\'te Kundaklama Olayı: Bir Gözaltı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde ateşe verildiği öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili Y.K. isimli kişi gözaltına alınırken, kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki C.K'ye ait 35 EE 023 plakalı otomobil, 35 BZK 143 ve 35 BTU 314 plakalı iki motosiklet yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçlardaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi. Geniş çapta araştırma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme başladı. Yapılan incelemeler sonucu bir kişinin araçları yaktıktan sonra hızla kaçtığı tespit etti. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler, kaçan kişinin Y.K. olduğunu belirledi. Saklandığı adrese düzenlenen operasyon ile Y.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.