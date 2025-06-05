Ödemiş\'te Otluk Alanda Yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Kızılca Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Havadan 1 uçak ve 2 helikopter, karadan 5 arazözle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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