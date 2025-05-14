İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa S. yönetiminde 35 AET 388 plakalı otomobil, Sekiköy Mahallesinde Sedat Ç'nin kullandığı 35 BVR 405 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Sevgi, S. ambulansa Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Otomobil-Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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