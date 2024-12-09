Ödemiş\'te Tarihi Eser Operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 3 kişiyi kaçak kazı yaptıkları esnada yakaladı.
Kazı bölgesindeki aramalarda Bizans dönemine ait üzerinde haç işareti olan kilise levhası olarak değerlendirilen obje ile motifli mezar taşı parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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