Ödemiş\'te Tarihi Sikke Operasyonu

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 67 sikke ile tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarih eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Osmanlı ve Bizans dönemine ait 67 sikke ile tarihi obje, 2 dedektör, 2 alan tarama cihazı ele ve kazma ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.