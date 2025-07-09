Ödemiş'te Trafo Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafoda çıkıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İlkurşun Mahallesi'ndeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından trafodan çıkan yangın çevredeki önce otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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