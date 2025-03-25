ODTÜ'den İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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ODTÜ'den İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

ODTÜ öğrencileri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ederek polisle müzakere yaptı.

25.03.2025 23:59
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(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce ODTÜ öğrencisi, okulun A1 kapısına yürüdü. Polisle yapılan iki saatlik müzakere sonrasında öğrenciler, yürüyüşlerini sonlandırdı. Polis ve ODTÜ öğrencileri arasında yapılan iki saatlik görüşmeler sonrasın A1 Kapısı'nda yer alan TOMA'ların ve çevik kuvvet polislerinin ayrılması konusunda anlaşma sağlandı. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "ODTÜ'nün bu kazanımı, bütün Türkiye'ye mücadele dolu bir ruh, bir mücadele alanı sağlamış durumda. Şimdi biz bugün burada günlerdir sürdürdüğümüz mücadeleyi, iyi bir kazanımla, ablukayı dağıtarak kazanmış, mücadelemizi çok daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız" denildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi, Beşinci Yurt Binası önünde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde A1 Kapısı'na yürüdü.

Polis ve ODTÜ öğrencileri arasında yapılan iki saatlik görüşmeler sonrasın A1 Kapısı'nda yer alan TOMA'ların ve çevik kuvvet polislerinin ayrılması konusunda anlaşma sağlandı. Bundan sonraki süreçte öğrencilerin A4 Kapısı'ndan, 100. Yıl Mahallesi tarafına yapacağı yürüyüşlerde ise polis herhangi bir müdahalede bulunmayacak.

"Mücadelemizi çok daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız"

ODTÜ öğrencileri tarafından müzakereye ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ODTÜ'nün bu kazanımı, bütün Türkiye'ye mücadele dolu bir ruh, bir mücadele alanı sağlamış durumda. Şimdi biz bugün burada günlerdir sürdürdüğümüz mücadeleyi, iyi bir kazanımla, ablukayı dağıtarak kazanmış, mücadelemizi çok daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız.

Önümüzdeki boykot sürecini de bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz gibi kitlesel, başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için bölümlerimizde, alanlarımızda, sınıflarımızda mücadeleyi büyüteceğiz. Hep beraber günlerdir yürüdüğümüz arkadaşlarımızla birlikte, sınıflarımızda, bölümlerimizde haykırmayı, 'bu abluka dağıtılacak' demeye, 'AKP, halka hesap verecek' demeye, işçileri genel greve çağırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Eğitim, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ'den İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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