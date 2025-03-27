ODTÜ Öğrencilerinden İmamoğlu Protestosu

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, dün polis ile yaptıkları "müzakere" sonrasında okul önünde bulunan TOMA'ların ve çevik kuvvetin geri çekilmemesi üzerine tekrar Beşinci Yurt Binası önünde bir araya geldi. Öğrenciler, sloganlar eşlinde rektörlük binasına yürüdü. Yapılan basın açıklamasında, "19 Mart'tan beridir faşizan baskı politikalarıyla memleketimizi açık hava hapishanesine çeviren, şehirlere ve meydanlara giriş ve çıkışları yasaklayan iktidar, kampüsümüzü günlerdir abluka altına almış, giriş çıkışlarımıza saatlerce mani olmaktadır. Bu durumun acil son bulması gerekmektedir. Kampüslerimiz, açık hava hapishanesi değil, bilimsel, özgür düşüncenin üretim yeri olmalıdır" denildi. Açıklama sonrasında öğrencilerin A1 Kapısı'na yürümesi üzerine polis müdahale etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi, dün akşam Beşinci Yurt Binası önünde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde A1 Kapısı'na yürümüş, Polis ve ODTÜ öğrencileri arasında yapılan iki saatlik görüşmeler sonrasın A1 Kapısı'nda yer alan TOMA'ların ve çevik kuvvet polislerinin ayrılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

ODTÜ öğrencileri, "müzakere" sonrasında okuldaki çevik kuvvet ve TOMA "ablukasının" sona ermemesi üzerine tekrar Beşinci Yurt Binası önünde bir araya geldi. Öğrenciler daha sonrasında sloganlar eşliğinde rektörlük binasının önüne yürüdü.

Rektörlük önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"19 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz. 23 yıllık AKP iktidarı, safha safha zorba politikalarını ilerletmiş. Sermayenin çıkarı uğruna halkımız genel bir ekonomik yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu süreç boyunca AKP hükümeti sadece baskı ile değil, halkımızı, kimlikler üzerinden birbirine düşürmeye çalışmaktadır. bizler bu politikalardan artık bıkmış ODTÜ öğrencileri olarak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi özgürce yaşadığımız bir ülkenin özlemiyle tutuşuyoruz.

"Boykotları sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz"

Bu özlemimizi gerçekleştirmek için alanlarda, sokaklarda, Karakaya Kapısı'nda sesimizi yükseltmekle kalmayıp, bölümlerimizde ve fakültelerimizde başta ODTÜ olarak bütün üniversitelerde boykotlarımızı sınıf sınıf, sıra sıra örüyoruz ve öreceğiz. Buradan haykırıyoruz ki baskılara, yasaklara, hukuksuzluğa, kayyumlara, tutuklamalara ve yoksulluğa karşı hayatı durduruyoruz.

"Direniş içerisinde yer alanların tutuklanması kabul edilemez"

İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu güne kadar süre gelen halk ve öğrenci direnişlerine, hükümeti ve bütün siyasetçileri kulak vermeye çağırıyoruz. Bu direnişlerin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ne noktada dururlarsa dursun, tutuklanması ve gözaltına alınması kabul edilemez. Sizler bizi bölmeye ve kodeslere tıktıkça bizler daha da bütünleşecek daha da çok direneceğiz.

"İktidar, kampüsümüzü günlerdir abluka altına almış, giriş çıkışlarımıza saatlerce mani olmaktadır"

19 Mart'tan beridir faşizan baskı politikalarıyla memleketimizi açık hava hapishanesine çeviren, şehirlere ve meydanlara giriş ve çıkışları yasaklayan iktidar, kampüsümüzü günlerdir abluka altına almış, giriş çıkışlarımıza saatlerce mani olmaktadır. Bu durumun acil son bulması gerekmektedir. Kampüslerimiz, açık hava hapishanesi değil, bilimsel, özgür düşüncenin üretim yeri olmalıdır. Bu koşulun sağlanması için sadece ablukanın kaldırılması değil, başta ODTÜ olmak üzere, bütün üniversitelerde, üniversite rektörlerinin üniversite bileşenlerince seçilmesini istiyoruz."

CHP milletvekilleri ODTÜ'de

Basın açıklamasından sonra ODTÜ'lü öğrencilerin A1 Kapısı'na yürümesi üzerine, okula gelen CHP Hatay Mehmet Güzelmansur ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, öğrencilerin TOMA ve Çevik Kuvvet polislerinin ODTÜ'den çekilmesi halinde, rektörlük önünde açıklama yaparak dağılma taleplerini, güvenlik güçlerine iletti. Öğrencilerin A1 Kapısı önünde basın açıklaması yapma talebinin reddedilmesi ve rektörülük binasına tarafına çekilmemeleri üzerine polis müdahalesi başladı.