Ödüllü profesör, geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor

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ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) 1997'de birincilikle bitirip, Amerika'da yüksek lisans ve doktorasını tamamlayıp bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Prof. Dr. Elif Uysal, 2006'dan bu yana ODTÜ'de öğrencileriyle geleceğin iletişim teknolojileri üzerine araştırmalar yapıyor. Geçen yıl Avrupa Araştırma Konseyi'nin ileri düzey araştırma ödülünü alan Prof. Dr. Uysal, "Amacım burada mezun olan parlak gençlerimize ülkelerinden çıkmadan dünya çapında yenilik yapabilecekleri iş ve imkan yaratmak" dedi.

Elif Uysal, 1997'de ODTÜ'yü birincilikle bitirip, Amerika'da Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) yüksek lisansını, Stanford Üniversitesi'nde ise doktora yeterlilik sınavını birincilikle tamamladı. Elif Uysal, 2 yıl MIT, 1 yıl da Ohio State Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2006'da ülkesine hizmet etmek için Türkiye'ye döndü. ODTÜ'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olan ve 2014'te profesör ünvanı alan Uysal, genç beyinlerle geleceğin iletişim teknolojilerine yönelik projeler üzerinde çalışıyor. ODTÜ bünyesindeki Haberleşme Ağları Araştırma Grubu'nun kurucusu olan Prof. Dr. Uysal, yaptığı çalışmalarla geçen yıl Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) İleri Düzey Araştırma Ödülünü kazanan ilk Türk kadın bilim insanı oldu. Freshdata Teknolojileri başlığı altında 6 bilimsel çalışmanın yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Uysal'ın Avrupa Birliği ERC Programı tarafından 2,44 milyon avro ile desteklediği projesi, uzayda iletişim için yenilikçi ağlar geliştirmeyi amaçlıyor.

'ÖĞRENCİLERİME AKADEMİK ALTYAPI KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM'

İki oğlundan biri ODTÜ'de aynı bölümde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Prof. Dr. Elif Uysal, akademik araştırmalarının üniversite yıllarında haberleşme ağları alanında yoğunlaştığını söyleyerek, "Ben yüksek lisansa başladığımda kablosuz haberleşme öne çıkmaya başlamıştı ve buna yönelik bir heyecan vardı. Ama makine tipi haberleşme bilinmiyordu. Standart haberleşme teknolojileri de makine tipi haberleşmenin ihtiyaçlarına izin veremiyordu. Ben de yeni teoriler geliştirdim. Enerji verimli ve düşük gecikmeli haberleşme alanına katkılar yaptım. 2006 yılında Türkiye'ye döndüm. 18 yıldır ODTÜ'de öğretim üyesiyim. Buradaki öğrencilere en iyi kalitede bir akademik altyapı kazandırmak için elimden geleni yaptım ve yapmaya çalışıyorum. Araştırmalarımız son yıllarda çok dikkat çekmeye başladı dünya çapında. Nesnelerin internetinde büyük bir artış oldu; ama haberleşme teknolojileri onların ölçeklenebilirliğine izin vermiyor. Biz de 'bilgi yaşı' çalışmasını başlatarak haberleşme ağlarını bir metrik olarak gerçek sistemlere uygulayan ilk araştırma grubu olduk" dedi.

Prof. Dr. Uysal, "2000'lerin başında nesnelerin internetinde büyük bir problem vardı; 'veri patlaması' diyebiliriz buna. Her yerden veri toplanmasından kaynaklanan 'büyük veri' dediğimiz şey oluştu. Biz de 'görev odaklı haberleşme' dediğimiz kavramı geliştirdik. İlk ürünümüz elektrik şebekelerinin farkındalığını sağlayan bir ürün; gördük ki ülkemizdeki trafoların durumunu anlık olarak bilemiyoruz ve arızalar önceden fark edilemiyor. Geliştirdiğimiz dünyanın ilk bilgi yaşı farkında şebeke izleme cihazıyla bunu sağlayabiliyoruz. Görev odaklı haberleşme ile uzaydaki haberleşme ağlarına ölçeklenebilirlik kazandırmayı ve bunların istenen özellikleri sağlamasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'MEZUNLARIMIZIN ÜLKEDEN AYRILMAMASINI HEDEFLİYORUZ'

Prof. Dr. Uysal, "Bilimsel çalışmalarımızla hem karasal hem de uzay tabanlı iletişimde yeni bir çağ başlatıyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle Türkiye'yi bu alanda öncü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Bu projelerin dünya çapındaki uzay haberleşme standartlarına girmesi ve ürünlerimizin tüm dünyada etki yaratması, mezunlarımızın bu işlerde çalışarak ülkelerinden ayrılmadan yerli, milli teknolojilerle dünyaya katkı yapmasını hedefliyoruz. Ülke olarak yüksek teknoloji alanında sözümüzü geçiren işler yapmak hedefindeyiz. Amacım burada mezun olan parlak gençlerimize ülkelerinden çıkmadan dünya çapında yenilik yapabilecekleri bir iş ve imkanı yaratmak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uysal, ODTÜ eski mezunları tarafından 1997 yılındaki mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ve CV'sinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili de "27 yıl önceki konuşmamın sosyal medyada viral olması çok ilginç oldu. Videonun altına sayısız yorum yazılmış. Şu anki gençlerin o konuşmayı takdir etmeleri beni çok duygulandırdı. Şunu fark ettim ki; bence onları etkileyen şey konuşmadaki samimiyet. Çünkü gerçekten ben o zaman ne hissediyorsam onu söylemiştim. Ondan sonra da o söylediklerime göre yaşadım bugüne kadar. Ben Z kuşağını çok seviyorum. Z kuşağından yüzlerce öğrencim oldu. Onların samimiyete çok değer verdiklerini düşünüyorum. 'Nasıl başarılı olunur' diye soruyorlar bana. Eğer samimiyetle ve ciddiyetle bir işe eğilirseniz o konuda başarılı oluyorsunuz" diye konuştu.