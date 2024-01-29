Off-Roadcuların lastik raftingi keyfi

Off-Road kulübü üyeleri yaban hayatı unutmadı

ERZURUM - Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, lastik raftingi yaptılar, kar üzerinde off-road keyfi yaşadılar, yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktılar.

Erzurum şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kösemehmet Mahallesi'nde buluşan ve 4x4 araçlarıyla bir araya gelen off-road tutkunları adrenalin dolu saatler yaşadı. Araçlarıyla dağlık araziye çıkarak yaklaşık 50 santimetre kar üzerinde off-road, lastik rafting, macera ve adrenalin dolu anlar yaşatan üyeler, karda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla kurtardılar. Karlı ve zorlu arazi şartlarında off-road ve lastik raftingi yapan off-roadçular daha sonra mangalda semaverde çay içtiler ve sucuk ekmek yediler.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, daha sonra kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, yaklaşık 7 yıldır sürdürdükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaban hayvanları destekleme kampanyasına devam ettiklerini, projeyi Türkiye'de ki tüm off-road kulüplerine yaydıklarını belirterek, "kırsal kesimlerindeki yüksek alanlarda hayvanların ulaşamayacağı yerlerde yem bırakarak hayvanların aç kalmaması için çalışıyoruz." dedi.