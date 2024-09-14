OGM'den Orman Yangınları İçin Yeni Alım Usulleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

OGM'den Orman Yangınları İçin Yeni Alım Usulleri

OGM, orman yangınlarıyla mücadele için mal ve hizmet alımlarını düzenleyen yeni usul ve esaslar belirledi.

14.09.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

"Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olarak OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyacağı yurt içinden veya yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, alımlar "doğrudan temin usulü" veya "teklif alma yöntemi kullanılarak yapılacak ihale usulü" şeklinde gerçekleştirilecek.

İdare, ihtiyaçlarını belirtilen hallerde ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın, fiyat üzerinden görüşme yaparak doğrudan temin edebilecek. Hava araçları, kara araçları ve ekipleri için ihtiyaç duyulan bakım, modernizasyon, teçhizat, işletme ve idameye yönelik alımlar, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar gereği yapılan alımlarla yabancı ülkelerin resmi kurumlarından yapılan alımlar ve mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişilerden yapılacak alımlar, doğrudan temin usulü kapsamında sayıldı.

Teklif alma usulünde ise ihale dokümanında belirtilen fiyat avantaj oranları dikkate alınarak mali ve teknik tekliflerin değerlendirilmesiyle yüklenici seçilecek.

İhaleyi gerçekleştirmek üzere ihale komisyonu oluşturulacak. Komisyon, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az 5 kişiden oluşacak.

Bu şekilde yapılacak alımlarda ihale yapılmadan önce İdare tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek ve dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilecek. Ancak maliyetin sınai veya teknolojik zorunluluklar veya acil ihtiyaçlar nedeniyle belirlenemediği, gerekçeleriyle birlikte onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla, yaklaşık maliyet belirlenmeksizin ihale süreci başlatılabilecek.

Kararla, teknik şartname ve ihale dokümanı özellikleri, tekliflerin geçerlilik süresi ve dili, mali tekliflerin açılması, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, sözleşme imzalanması, mücbir sebep halleri konularına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel OGM'den Orman Yangınları İçin Yeni Alım Usulleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:17:13. #1.12#
SON DAKİKA: OGM'den Orman Yangınları İçin Yeni Alım Usulleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement