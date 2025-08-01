OGM'den Otağ Uçağı Açıklaması

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), bazı haber sitelerinde yer alan 'Otağ uçağının son yangınlarda hiç ortada görünmediği' ifadelerinin doğru olmadığını açıkladı.

OGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün SÖZCÜ Gazetesi'nde yer alan "Otağ kurdu, yerinden kıpırdamadı" başlıklı haberine istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Otağ uçağının son yangınlarda "hiç ortada görünmediği" ifadeleri asılsızdır. Dünyada yangın yönetim uçağı kullanan 5 ülkeden biriyiz. OTAĞ yangın yönetim uçağımız, 2025'te 246 saat uçuş yaparak 206 orman yangınını haritalamıştır. Yalnızca 20- 27 Temmuz haftasında, 76 saatten fazla havada kalarak yangın sahalarına ait yüksek hassasiyetli görüntüleri yangın yönetim merkezine aktarmıştır. OTAĞ, yangınla mücadelenin havadan koordinasyonunu sağlayan, anlık veriyle karar süreçlerini yöneten kritik bir unsur olarak görevini en yüksek etkinlikle sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA,