Niğde'nin Edikli beldesinde ilkokul öğrencileri, beldelerini öğretmenlerinin hazırladığı boyama kitabıyla öğreniyor.
Edikli Osman Gazi İlkokulu Müdürü Onur Bayır ve Müdür Yardımcısı Hikmet Özdemir, beldelerini tanıtmak için boyama kitabı hazırladı.
Öğrenciler, kitaptaki Niğde ve beldenin evlerini, günlük yaşamını, doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini boyayarak öğrenme fırsatı buluyor.
Son Dakika › Güncel › Öğrenciler Boyama ile Edikli'yi Öğreniyor - Son Dakika
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