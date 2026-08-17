Öğrenciler Fındık Hasadında

Ordu'ya "Mardin-Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı" kapsamında gelen 25 üniversite öğrencisi, fındık bahçelerindeki hasada katıldı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın öncülüğünde, Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirilen program kapsamında kente gelen öğrenciler, Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor.

Program kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesine ait fındık bahçelerinde tarımsal faaliyetlerde bulunan öğrenciler, fındık hasadının yanı sıra fındık tarımıyla ilgili temel bilgiler edindi.

Gençlere ayrıca fındık bahçelerinde kullanılan dikey fileleme teknikleri ile tarımsal üretimin farklı aşamaları uygulamalı olarak gösterildi.

Öğrencilerin hem çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmaları hem de Ordu'nun tarımsal, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanımalarının amaçlandığı program kapsamında, katılımcılara günlük 1375 lira harçlık desteği sağlanıyor.

Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası da İŞKUR tarafından karşılanıyor.

Yaklaşık 25 gün Ordu'da misafir edilecek öğrenciler, program kapsamında Ordu Valisi Muammer Erol'u da ziyaret etti.