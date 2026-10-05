Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı - Son Dakika
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Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı

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Ankara'da bir savunma sanayisi firmasının öğrenciler için tasarladığı "kurşun geçirmez" çanta ve ürüne ait balistik test görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Saldırı anında öğrencilere siper olması amacıyla üretildiği belirtilen çanta için sosyal medyada infial oluşurken, binlerce vatandaş İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına çağrıda bulunarak firma hakkında işlem yapılmasını istedi.

Ankara’da silah ve savunma sanayisi sektöründe hizmet veren bir firma, okul çağındaki çocuklara yönelik "kurşun geçirmez" nitelikte bir sırt çantası geliştirdiğini duyurdu. Ürünün tanıtımında, olası bir silahlı saldırı anında öğrencinin çantayı gövdesine siper ederek kendisiyle saldırgan arasında koruyucu bir katman oluşturacağı savunuldu.

TEST GÖRÜNTÜLERİ İNFİAL YARATTI

Çantanın balistik testlerinin yapıldığı anlara ilişkin çekilen tanıtım videosunun sosyal medyada dolaşıma girmesiyle birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Çocukların silahlı bir şiddet vakasıyla karşı karşıya kalma ihtimali üzerinden ürün pazarlanmasını doğru bulmayan vatandaşlar, görüntülerin ardından firmaya ve konseptin kendisine sert eleştiriler yöneltti.

Öğrenciler için tasarlanan

BAKANLIKLARA ÇAĞRI: LÜTFEN GEREKENİ YAPIN

Sosyal medya kullanıcıları, olayın sadece ticari bir girişim olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Birçok kullanıcı, bakanlıkların resmi hesaplarını etiketleyerek firma hakkında inceleme başlatılmasını ve yasal sürecin işletilmesini talep etti.

Öğrenciler için tasarlanan

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Paylaşımların altına binlerce eleştirel yorum yapılırken, öne çıkan bazı tepkiler şu şekilde oldu:

  • İnsanlar üzerinden fırsatları yine insanlar değerlendiriyor. Yazık, vallahi yazık billahi çok yazık.
  • Bu kabul edilemez bir durumdur. Devlet öğrencilerini korumaktan aciz midir?
  • Suçun önüne geçilmeyip kurşunun önüne geçilmeye çalışılıyor.
  • Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı göreve lütfen.
  • Ne günlere kaldık Allah'ım.

Görüntülerin ardından gözler, kamuoyunda oluşan büyük tepki üzerine yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

AnkaraGüncelSon Dakika

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