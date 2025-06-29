Öğrenciler İzmir'de Mehmetçikle Buluştu

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçikle Bir Gün Projesi kapsamında öğrencileri ağırlamaya devam ettikleri belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve özendirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimizi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında (Çiğli/ İzmir) misafir ettik."