Öğrenciler Raylı Sistemler Hakkında Eğitim Aldı - Son Dakika
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Öğrenciler Raylı Sistemler Hakkında Eğitim Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş., Hüseyin Ak İlkokulu öğrencilerine raylı sistemler konusunda eğitim vererek 'Yıldız Yolcu' sertifikası dağıttı. Etkinlikte öğrenciler, depoyu gezip tramvayların işleyişi hakkında bilgi edindiler.

10.03.2025 13:04  Güncelleme: 13:54
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş. yerinde eğitim kapsamında Hüseyin Ak İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Varsak depo sahasını gezen öğrenciler, raylı sistem hakkında bilgi edinerek "Yıldız Yolcu" sertifikası ve rozeti almaya hak kazandı.

Toplu taşıma araçlarının bilinçli kullanımı ve raylı sistemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hüseyin Ak İlkokulu 4/E öğrencilerine eğitim gezisi düzenlendi. Antray Varsak depo sahasında gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere eğitim odasında slaytlar ve animasyonlar eşliğinde sunum yapıldı. Eğitim sorumlusu Cihan Uygur, öğrencilere raylı sistemler hakkında bilgiler aktarırken merak ettikleri soruları yanıtladı. Sunumun ardından öğrenciler, trafik kontrol merkezini ziyaret ederek raylı sistem ağına ait kamera sistemlerini inceledi. Okullarının önünden geçen Varsak-Müze tramvay hattını da kameradan canlı şekilde izleyen öğrencilere tramvay duraklarında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Raylı sistemlerin işleyişi hakkında bilgi edindiler

Etkinlik kapsamında öğrenciler, tramvayların rutin bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiği atölyeyi de ziyaret etti. Raylı sistemlerin işleyişi hakkında yerinde bilgi edinen öğrenciler, seferlerini tamamlayan tramvayların temizlik süreçlerini de öğrendiler. Ayrıca sürücü kabinine girerek Vatman Eğitmeni Alfer Çelik tarafından vatmanların kullandığı kontrol paneli, düğmeler ve kamera sistemleri hakkında bilgi aldılar.

Raylı sistemler konusunda bilinçlenen öğrenciler, program sonunda "Yıldız Yolcu" sertifikası ve rozetleriyle ödüllendirildi. Eğitim programı dönüş yolunda öğrenciler, tramvay içerisinde kitap okuyarak toplu taşımada bilinçli yolculuğa dikkat çekti. Etkinlik, öğrencilere eğitici bir deneyim sunarken toplumda farkındalık oluşturdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Raylı Sistemler Hakkında Eğitim Aldı - Son Dakika

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