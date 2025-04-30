Öğrenciler Serada Salatalık Ekti

Edirne'de ilkokul öğrencileri Tarım Akademisi Projesi kapsamında seraya salatalık fidesi ekimi yaptı.

Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri Edirne Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Tarım Akademisi Projesi kapsamında teorik ve uygulamalı seracılık eğitimi aldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde gelen öğrenciler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından seracılık hakkında bilgilendirildi.

Ardından seraya geçen öğrenciler salatalık fidelerini toprağa ekerek can suyu verdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bilgin Güngör, projeyi yeni nesilleri toprakla kavuşturmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin paydaşlarını aktaran Güngör, "Valiliğimiz kanalıyla Milli Eğitim işbirliğiyle, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü protokolü çerçevesinde yapmış bulunmaktayız. Öğrencilere toprağı sevdiriyoruz. Bitkileri tanıtıyoruz. Hangi bitkinin ne olduğunu en azından bir iki tanesini öğretiyoruz. Bu kapsamda da toprakla temas eden öğrenci ailesine katkıda bulunuyor. Önce ekimini yaptırıyoruz. Sonra hasadını yaptırıyoruz. Hasat edilen ürünleri de öğrenciler evlerine götürüyor mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda Görevlisi Nilgün Yılmaz da öğrencilere ekim ve dikim yapmayı öğrettiklerini belirtti.

İlk olarak teorik ders yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Daha sonra uygulamalı eğitime geçtiler. Öğrencilerimiz toprakla buluştu. Tarımın önemini kavradılar genç yaşta doğayla buluştular. Hıyarın nasıl yetiştiğini öğrendiler önce. Nasıl bir toprakta yetiştiğini. Daha sonra da burada uygulamalı olarak hıyarı ektiler. Küçük yaşta tarımın önemini kavratmak, onları doğayla buluşturmak ve faydalı bilgiler vermek istedik. Okul dışında da onların bir hayatları olduğunu onlara göstermek." diye konuştu.

Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencilerinden Saadettin Alp Başol ise salatalık ekimini nasıl gerçekleştirdiklerini anlattı.