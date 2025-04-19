Öğrenciler Tarihi Antalya’yı Tanıtıyor

Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıf öğrencileri, turistlere kentin tarihi ve turistik yapılarını İngilizce, Almanca ve Rusça tanıtıyor.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Faruk Tugayoğlu Ortaokulu'nda ağırlıklı yabancı dil eğitimi gören 624 öğrenci, kentin turistik mekanlarındaki ziyaretçilere yabancı dilde bilgilendirme yapıyor.

Bu kapsamda Karaalioğlu Parkı'nda buluşan öğrenciler, gruplar halinde tarihi yapıların yanında durarak, ziyaretçileri kentin simgelerini İngilizce, Almanca ve Rusça anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin sosyal bireyler olmalarını ve dil gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin gelecek senelerde de devam edeceğini belirten Coşkunsu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem programı çerçevesinde öğrencilerin okullarda öğrendikleri bilgileri, kazandıkları edinimleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz. Öğrencileri hafta sonlarında ekranlardan uzaklaştırmayı ve sosyalleşmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İlçemizin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini tanımalarını ve ziyaret eden turistlere bilgilerini yabancı dilde anlatmalarını hedefliyoruz. Projenin Türkiye çapında da iyi bir uygulama örneği olmasını umuyoruz."

Projeye katılan 5. sınıf öğrencisi Selin Totoş, aldığı İngilizce eğitimi sayesinde Antalya'nın güzelliklerini turistlere anlatmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Proje, 1 Haziran'a kadar devam edecek.