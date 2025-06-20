Öğrencilerden Anlamlı Yardım

Karnelerini aldılar, yardım için okulu terk etmediler

ELAZIĞ - Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları sanat eserlerini karne gününde hasta bir bebeğin tedavisi için satışa sundu.

Elazığ'da karne günü anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Hıdır Sever Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Meryem Aydın öncülüğünde kurulan Sanat Atölyesinde öğrenciler tarafından hazırlanan tablolar ve el emeği ürünler, hasta bir bebeğin tedavisine katkı sağlamak için okul bahçesinde satışa sunuldu. Etkinliğe veliler de evde yaptıkları pasta ve böreklerle destek verdi. Sergiden elde edilen gelirin tamamının hasta bir çocuğun tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

"Son gün fark ettim ki paylaşmayı da öğrenmişler"

Okul olarak anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını ve öğrenciler ile gurur duyduğunu dile getiren Meryem Aydın, "Bir zamanlar öğrencisi olduğum okulun şimdi öğretmeniyim. Bugün artık karneleri ben dağıtıyorum. Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeniyim. Öğrencilerim ile bir süredir yaptığımız atölyemizdeki sanat eserlerini bugün hasta bir çocuk için yardım amaçlı satıyoruz. Öğrencilerim atölyede el becerilerini geliştirirken aynı zamanda son gün fark ettim ki paylaşmayı da öğrenmişler. Bugün sadece tablo değil, evde yaptıkları pasta ve börekleri de getirerek etkinliğe katkıda bulunmak istediklerini gösterdiler" dedi.

"Çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz"

Yıl sonunda böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren öğrencilerden Umut Tuna, "Karnelerimizi aldık, çok güzel bir yılı geride bıraktık. Yıl sonunda da Meryem hocamızın öncülüğünde çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Sanat atölyesinde çıkardığımız tüm ürünlerimizi bugün bir bebeğin tedavisi için satışa sunacağız" diye konuştu.

"Diğer okullara da örnek olabilecek bir sergi hazırladık"

Öğrencilerden Muhammed Eren Kara ise "Çok güzel bir yılı geride bıraktık. Arkadaşımın dediği gibi, diğer okullara da örnek olabilecek bir sergi hazırladık. Bu sergiye gelecek olan gelirin hasta olan Muhammed kardeşimizin tedavisine katkı sağlar" şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerinin tüm okullarda yaygınlaşmasını temennisinde bulunan öğrencilerden Hiranur Yumruk da "Güzel bir etkinlik için burayız. Hem mezuniyetimizi kutlamak hem de hasta bir çocuğa yardım etmek için güzel bir etkinlik oldu. Meryem hocamızın öncülüğünde bu etkinliği yapıyoruz. Bütün amacımız bu tür etkinliklerin çoğalması" ifadelerini kullandı.