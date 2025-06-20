Öğrencilerden Anlamlı Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğrencilerden Anlamlı Yardım

Haberin Videosunu İzleyin
20.06.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öğrencilerden Anlamlı Yardım
Haber Videosu

Elazığ'daki öğrenciler, karne gününde sanat eserleri satarak hasta bir bebeğe yardım etti.

Karnelerini aldılar, yardım için okulu terk etmediler

ELAZIĞ - Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları sanat eserlerini karne gününde hasta bir bebeğin tedavisi için satışa sundu.

Elazığ'da karne günü anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Hıdır Sever Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Meryem Aydın öncülüğünde kurulan Sanat Atölyesinde öğrenciler tarafından hazırlanan tablolar ve el emeği ürünler, hasta bir bebeğin tedavisine katkı sağlamak için okul bahçesinde satışa sunuldu. Etkinliğe veliler de evde yaptıkları pasta ve böreklerle destek verdi. Sergiden elde edilen gelirin tamamının hasta bir çocuğun tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

"Son gün fark ettim ki paylaşmayı da öğrenmişler"

Okul olarak anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını ve öğrenciler ile gurur duyduğunu dile getiren Meryem Aydın, "Bir zamanlar öğrencisi olduğum okulun şimdi öğretmeniyim. Bugün artık karneleri ben dağıtıyorum. Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeniyim. Öğrencilerim ile bir süredir yaptığımız atölyemizdeki sanat eserlerini bugün hasta bir çocuk için yardım amaçlı satıyoruz. Öğrencilerim atölyede el becerilerini geliştirirken aynı zamanda son gün fark ettim ki paylaşmayı da öğrenmişler. Bugün sadece tablo değil, evde yaptıkları pasta ve börekleri de getirerek etkinliğe katkıda bulunmak istediklerini gösterdiler" dedi.

"Çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz"

Yıl sonunda böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren öğrencilerden Umut Tuna, "Karnelerimizi aldık, çok güzel bir yılı geride bıraktık. Yıl sonunda da Meryem hocamızın öncülüğünde çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Sanat atölyesinde çıkardığımız tüm ürünlerimizi bugün bir bebeğin tedavisi için satışa sunacağız" diye konuştu.

"Diğer okullara da örnek olabilecek bir sergi hazırladık"

Öğrencilerden Muhammed Eren Kara ise "Çok güzel bir yılı geride bıraktık. Arkadaşımın dediği gibi, diğer okullara da örnek olabilecek bir sergi hazırladık. Bu sergiye gelecek olan gelirin hasta olan Muhammed kardeşimizin tedavisine katkı sağlar" şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerinin tüm okullarda yaygınlaşmasını temennisinde bulunan öğrencilerden Hiranur Yumruk da "Güzel bir etkinlik için burayız. Hem mezuniyetimizi kutlamak hem de hasta bir çocuğa yardım etmek için güzel bir etkinlik oldu. Meryem hocamızın öncülüğünde bu etkinliği yapıyoruz. Bütün amacımız bu tür etkinliklerin çoğalması" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Elazığ, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Anlamlı Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:24:06. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Anlamlı Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.