Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

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Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kendi elleriyle ördükleri atkı ve patikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İHH Seydişehir Şube Temsilciliği'ne teslim etti.

Öğretmenleri ile İHH Seydişehir İlçe Temsilciliği'ne gelen öğrenciler, Kadın Kolları Başkanı Fatma Bilban tarafından karşılandı.

Öğrencilere teşekkür eden Bilban, "Peygamber Efendimiz bu tür işlerde yarışmamızı emrediyor. Bizler de Allah'ın verdiği kolaylıkla fedakar bir şekilde şevkle çalışıyoruz. Başta Filistin ve Arakan olmak üzere dünya mazlumlarına yardım etmeye devam ediyoruz. Sizlerin bu hayır işi de örnek bir davranış. Hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin teslim ettiği atkı ve patikler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.???????