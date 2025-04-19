Öğrencilerden İyi Kalpli Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrencilerden İyi Kalpli Destek

Öğrencilerden İyi Kalpli Destek

Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine evlerinde bakım yapıyor.

19.04.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri, yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak onların hayatlarını kolaylaştırıp dualarını alıyor.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında öğretmenlerinin rehberliğinde gönüllü olarak yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde okuyan gönüllü öğrencilerden oluşan ekip, okul atölyelerinde hazırladıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürerek montaj işlemlerini yerinde yapıyor.

Evlerin elektrik tesisatlarını yenileyen öğrenciler, eskiyen mobilyaları onarıyor ve güvenlik açısından gerekli olan metal korkulukları kuruyor.

Son olarak Karağaç Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Güzel Dağotu'nun evine giden öğrenciler, burada evin elektrik tesisatını yeniledi, okul atölyesinde hazırladıkları dolapları ve merdiven korkuluklarını monte etti.

"İyilik bulaşıcıdır"

Okul Müdürü Gökmen Güler, gazetecilere, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki elektrik, mobilya ve metal gibi alanlardaki ihtiyaçlara destek olduklarını söyledi.

Projenin okullarında yoğun şekilde uygulandığını anlatan Güler, "Toplumsal aidiyeti geliştirmenin yolu, dayanışma ve yardımlaşma temellerine dayanmaktadır çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki iyilik bulaşıcıdır. 'Ben Her Yerde Varım' projesi ile öğrencilerimizin günümüzde kaybolmaya yüz tutan yardımlaşma, dayanışma ve karşılık beklemeden iyilik yapma gibi benzeri değerlerle yetişmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Güler, öğrenci, öğretmen ve personellerle ibadethanelerde, okullarda, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde, bazen de toplumun ortak kullanım alanlarında önceden ihtiyaçları tespit ederek imkanlar ölçüsünde yardımcı olduklarını anlattı.

Evi onarılan 77 yaşındaki Güzel Dağotu da istekleri doğrultusunda evlerinde ihtiyaçların giderildiğini belirterek, "Evimde elektrikleri tamir ettiler. Merdivenlerden çıkarken zorluk çekiyordum, korkuluk yaptılar, onu tutarak inip çıkabiliyorum. Çok güzel oldu. Geldikleri için Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çocuklar yaşlıların hayatlarını kolaylaştırıyor

Mobilya İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencisi Refik Yağlı ise ihtiyaç sahibi aileye okulun atölyesinde ayakkabılık ve dolap yaptıklarını aktararak, "İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak için atölyelerimizde yapılan ürünleri yaşlıların evlerinde montajını gerçekleştirerek destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Metal Teknolojisi Alanı öğrencisi Eren Yıldız da yaşlıların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını, bugün de Güzel Dağotu'nun merdivenlerden rahat inip çıkması için okulun atölyesinde yaptıkları korkuluğu yerleştirerek bir mutluluğa ortak olduklarını belirtti.

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencisi Bedirhan Satılmış ise proje kapsamında evde bozuk anahtar, priz ve lambaları değiştirdiklerini anlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Meslek Lisesi, erzincan, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden İyi Kalpli Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:36:39. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden İyi Kalpli Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement