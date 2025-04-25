Öğrencilerden Sıfır Atık Projesi - Son Dakika
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Öğrencilerden Sıfır Atık Projesi

Diyarbakır'da lise öğrencileri, doğa gezileriyle çevre bilinci oluşturup atık topluyor.

25.04.2025 11:41
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Diyarbakır'da lise öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "sıfır atık" temasıyla düzenlenen doğa gezilerinde hem yaşadıkları kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de çevreyi temizliyor.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması amacıyla "Sıfır Atık ile Doğada Yürüyüş Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında lise öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kentte doğa gezisine çıkıyor, tarihi ve kültürel mekanları yerinde görüp tanıma şansı buluyor.

Talaytepe Anadolu Lisesi öğrencileri için belirlenen rotalardan biri de kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, inanç ve kültür değerleriyle de ilgi gören Eğil ilçesi oldu.

İlçedeki inanç ve kültürel mekanları görme fırsatı bulan öğrenciler, çevreden topladıkları atıkları çöp toplama alanlarına ulaştırdı.

"Hedefimiz atıkları doğada tamamen bitirmek"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje sorumlusu Ferman Salmış, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uzun vadede stratejik olarak hazırlandığını, kentte hem öğrencileri hem de öğretmenleri bu projeye dahil ettiklerini söyledi.

Bu modelin, saha uygulamalarını öncelediğini ifade eden Salmış, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığımızca yürütülen Sıfır Atık Projesi var. Aynı zamanda da dünyada bir iklim krizi var. İklim krizinin temel nedenlerinden biri de doğayı bilinçsiz kullanmak ve doğaya zarar vermektir. Artık plastiklerle dolu okyanuslar, denizler, akarsular söz konusu. Gelecek nesilleri bu konuda bilinçlendirmek çok önemli. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle sahaya iniyoruz, doğa gezileri düzenliyoruz. Öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirme, farkındalık oluşturma yaklaşımı içerisindeyiz."

Projenin koordinatörlerinden Ali Alioğlu da doğa gezilerinin, sosyal medya bağımlılığıyla mücadeleden obezitenin önüne geçmeye, çevre bilinci oluşturmaktan atıksız bir çevreye kadar birçok amacı birlikte taşıdığını belirtti.

Alioğlu, "Gezilerimizde doğadan maalesef tonlarca atık topluyoruz. Hedefimiz bu atıkları doğada tamamen bitirmek, daha sağlıklı nesiller ve daha temiz bir doğa. Bu konuda bir bilinç oluşturmak istiyoruz. İstiyoruz ki eve gittiklerinde öğrendiklerini kardeşlerine, ebeveynlerine aktarsınlar." dedi.

"İnsanlar bilinçlenirse doğaya karşı da daha duyarlı olur"

Doğa gezisine katılan öğrencilerden Doğan Yıldırım, doğayı seven insanların çevreye çöp atmaması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Sıfır atık kapsamında bugün yaptığımız çevre temizliği gayet iyiydi, hiç yorulmadık. İnsanların da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Kimse çöp atmazsa başkasının da toplamasına gerek kalmaz çünkü temiz bir çevremiz olur." ifadelerini kullandı.

Bedia Vural da gezdiği yerleri çok beğendiğini ancak yerlerde çöp görmekten üzüntü duyduğunu belirterek, "Böyle güzelliklerin bu şekilde kirletilmesini istemezdim. Elimizden geldiğince toplamaya çalıştık. Sıfır Atık Projesi çok iyi bir proje çünkü doğal güzelliklerimizin kirlenmesini istemiyoruz. Her insan bir çöp atarsa binlerce çöp olur." dedi.

Yeter Vardar ise doğayı gezerken yerdeki atıklarla, çöplerle karşılaştıklarını anlattı.

Hem gezdiklerini hem de çevreyi temizlediklerini dile getiren Vardar, "İnsanlar bilinçlenirse doğaya karşı da daha duyarlı olur." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrencilerden Sıfır Atık Projesi - Son Dakika

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