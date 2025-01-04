Öğrencilerden Tuğba'ya Destek Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrencilerden Tuğba'ya Destek Kampanyası

Öğrencilerden Tuğba\'ya Destek Kampanyası

Ordu'da ilkokul öğrencileri, skolyoz hastası Tuğba Tınkır'ın ameliyat masrafları için kampanya başlattı.

04.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da ilkokul öğrencileri, skolyoz (omurga eğriliği) hastası Tuğba Tınkır'ın ameliyat masrafları için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tınkır, AA muhabirine, doğuştan skolyoz hastası olması nedeniyle daha önce iki kez ameliyat edildiğini söyledi.

Operasyonlara rağmen omurgasının eğilmeye devam ettiğini anlatan Tınkır, bu nedenle de bir ameliyat daha olması gerektiğini ifade etti.

Tınkır, ameliyatın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Ameliyat masrafı 3 milyon lira. Bu yüzden Valilik onaylı bir kampanya başlattık. Kampanya dahilinde masrafın bir çoğunu destekler sayesinde toparladık. 100 bin liraya daha ihtiyacımız var." dedi.

İlkokul öğrencilerinin kendisine destek olmak için oyuncaklarını ve kitaplarını sattığını belirten Tınkır, hem çocuklara hem de onları duyarlı bir şekilde yetiştiren ailelerine teşekkür etti.

Kampanya boyunca kendisini yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür eden Tınkır, "Sağlığıma kavuşabilmem için son bir adım kaldı. Bu süreçte desteğe ihtiyacım var. Şimdiden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Valilik onayıyla 23 Eylül'de yardım kampanyasının başladığını dile getiren Tınkır, 21 Ocak'taki ameliyat tarihine kadar eksik kalan kısmı tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Uygar Deniz Bektaş, kampanya için arkadaşlarıyla oyuncak ve kitaplarını satarak katkı sağladıkları için memnun olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ameliyat, Güncel, Sağlık, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Tuğba'ya Destek Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:12:45. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Tuğba'ya Destek Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.