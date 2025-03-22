Öğrencilerden Yenilikçi Nano Stent

Lise öğrencilerinden 'nano parçacıklı' stent

KAYSERİ - Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen nano parçacıklı stent projesi ile hem enfeksiyon riski minimuma düşürüldü hem de ikinci bir operasyona gerek kalmadan stentin işlevini yerine getirmesi sağlandı.

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Melike Nas Şahan ve Nisa İrem Kılıçkıran tarafından Nano Parçacıklarla Zenginleştirilmiş Biyobozunur Stentlerin Kardiyovasküler Kullanımı projesi ile nano parçacıklı stent geliştirildi. Projelerinin amacının kardiyovasküler hastalıklar için bir yöntem bulmak olduğunu söyleyen 12. sınıf öğrencisi Melike Nas Şahan, "Bizim projemizin amacı, ülkemizde ve dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde bir yöntem bulmaktı. Biz de bu şekilde ilerleyerek ne yapabileceğimizi düşündük ve stent üretmeye karar verdik. Çünkü biz ülkemizde stentleri ithal olarak alıyoruz ve bu da bizi gerçekten mali açıdan zorluyor. İnsanların maddi durumları da belirsiz olduğu için herkes her stenti alamıyor. Biz de bunun için herkesin alabileceği bir stent üretmeyi amaçladık. Bunu da nano parçacık teknolojisi ile entegre ederek hem biyo bozunur, hem nano parçacık içeren hem de maliyeti düşük bir stent ürettik" dedi.

Şahan, geliştirdikleri stentin birçok avantajı olduğunu söyleyerek, "Bu stentimizi MR ve bilgisayarlı tomografide görüntülenebilir şekilde ürettik. Nano parçacıklar sayesinde de enfeksiyon riskini minimuma indirdik. Biyo bozulma sayesinde de süreci optimize şekilde çözünebilir yaptık. Bunun sayesinde metal stentlere kıyasla ikinci bir operasyona gerek duymadan tek bir operasyonla biz bu stentimizi takıyoruz ve işimizi bitiriyoruz. Bunun dışında stentimizi eşkenar dörtgen şeklinde tasarladık. Bunun sebebi de damarlarımızda kan akışı paralel bir şekilde olduğu için eşkenar dörtgenin yapısı gereği paralel gelen kuvvetler sayesinde kırılması ve kopma gibi durumları minimuma iniyor. Fakat günümüzde kullanılan zikzak ve oval desenler kırılma ve şekil açısından herhangi bir şekilde dik ya da yatay gelen bir açıya çok fazla dayanamıyor ve çok çabuk kırılabiliyor. Kopma ve parçalanma durumları yaşanabiliyor. Bu da operasyon sırasında büyük bir riske yol açıyor. Fakat bizim stentimizde böyle bir şey yaşanmıyor, bunu minimuma indirmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı.