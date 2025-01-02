Öğrencilerden Zimem Defteri Projesi

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir gurup öğretmen ve öğrenci Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hayırseverlerden de destek alarak proje başlattı.

Öğrenciler ve öğretmenleri proje kapsamında sandıkta toplanan paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere giderek, bakkallara borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarını kapattı.

Yapılan sosyal sorumluluk projesi büyük ilgi görürken velilerin de takdirini topladı.