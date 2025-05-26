Öğrencilere Antalya Gezisi

Hüyük Belediyesi tarafından ilçede bulunan İmrenler Ortaokulu, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu ve Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Antalya ilçesine geziye götürüldü.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrencilerin sınav stresinden kurtulmaları ve kendilerini geliştirmeleri için gezi programı düzenlediklerini belirterek, eğitim ve öğretime katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Seydişehir'de konser

Seydişehir'de Belediye ve Aachen Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde konser düzenlendi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, düzenlenen etkinlikle Almanya'nın Aachen şehri ile kültür köprüsünün temellerini atıldığı belirterek, "Bu dostluğun gelişmesini çok arzuluyoruz. Aachen şehriyle olan ilişkilerimiz bizim için çok değerli. İşbirliğimizi daha da güçlenerek ilçemizdeki engelli vatandaşlarımız için ortak çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Vatandaşlar, Neşet Ertaş türkülerinin söylendiği konsere ilgi gösterdi.

Beyşehir'de kaçak avcılıkta kullanılan balık ağları toplandı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Beyşehir Gölünde inceleme yapıldı.

Ekipler, yapılan incelemede gölde kaçak avcılıkta kullanılan balık ağları tespit etti.

Gölden çıkarılan ağlara el konulurken, ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı.

Seydişehir'de kurtların saldırdığı koyunlar telef oldu

Saadetler Mahallesi 153668 Sokakta Murat Mernekli'ye ait ahıra gece saatlerinde giren kurtlar koyunlara saldırdı.???????

Sabah saatlerinde ahıra giden Mernekli, "Bir yıl önce çalıştığım işyerinde işten çıkarıldım. İşsiz kalınca bulduğum işte çalışarak kazandığım parayla 7 koyun aldım. Kurban Bayramında da satarım diye. Kurtlar 6 koyunumu telef etti. Sadece bir tanesi kaldı. Bu saldırı bizi hem maddi hem manevi olarak çok etkiledi. İki koyunu satmıştım. Onlarda telef oldu. Şu an çok çaresizim." dedi.